Terracina, revoca del consigliere Bennato: convocato il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Terracina si riunirà ancora una volta prima delle elezioni amministrative per la revoca della convalida a consigliere di Andrea Bennato. Nella stessa giornata ci sarà la surroga del consigliere, a causa della sua incandidabilità, con Nicoletta Rossi, primo candidato non eletto della Lista Sciscione.

La convocazione è per domani, 9 settembre, o in caso di dichiarazione di riunione deserta, l’11 settembre.

Avevamo spiegato, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla incandidabilità di Bennato alla prossima tornata elettorale, che la sentenza metteva in discussione anche il suo ruolo come consigliere comunale: era chiaramente incandidabile anche nel 2016 per gli stessi motivi di oggi.