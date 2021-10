Aprilia, altro incidente mortale. Perde la vita una giovane 20enne

Cristina Andersson, è il nome della 20enne che ieri sera è deceduta in un terribile incidente stradale accaduto sul tratto di via del Genio Civile ad Aprilia in prossimità dello svincolo della Pontina.

La ragazza, di origini persiane, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici quando per cause ancora da stabilire ha perso il controllo della sua Polo ribaltandosi e finendo contro il muro di un abitazione.

I primi a soccorrerla sono stati alcuni amici che la precedevano in auto, sul posto poi sono intervenuti il 118, vigili del fuoco ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aprilia.

Per la giovane, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori però, non c’è stato nulla da fare.