Elezioni amministrative in 12 comuni della provincia di Latina. Da ieri 3 ottobre alle 7 i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere i loro nuovi rappresentanti.

Oggi lunedì 4 ottobre, i seggi resteranno aperti fino alle 15, orario dopo il quale inizierà lo spoglio che decreterà Sindaci e rinnovo del Consiglio Comunale.

Dove si sta votando

I comuni interessati dal voto sono in 5 con più di 15mila abitanti: Latina, Formia, Cisterna, Sezze, Minturno che avranno bisogno del 50% più uno per eleggere il sindaco al primo turno. Altrimenti si andrà al ballottaggio tra due settimane il 17 e 18 ottobre, con maggioranza assoluta dei consensi. I restanti 7 comuni sotto i 15 mila abitanti sono: Norma, Sperlonga, Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Roccasecca dei Volsci. In questo caso il sindaco verrà eletto al primo turno con maggioranza assoluta dei consensi.

L’affluenza

I dati forniti dal Ministero dell’Interno aggiornati alle 23 di ieri evidenziano che si è recato alle urne il 48,30% degli aventi diritto in provincia.

La percentuale più alta di votanti è a Roccasecca dei Volsci con il 66,52%.

L’affluenza più bassa invece è nel comune di Latina con il 46,06% di votanti.