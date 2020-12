Aprilia, bollette automatiche per le luci votive del cimitero

Attivata ad Aprilia la bollettazione automatica per le luci votive del cimitero. Il nuovo sistema permetterà di creare un database aggiornato dei contratti e ad introdurre un iter per il pagamento più snello (basato sul sistema PagoPA) e semplice per i cittadini.

“Già nei giorni scorsi molti cittadini apriliani hanno ricevuto direttamente a casa le bollette per le luci votive – ha detto l’assessora Luana Caporaso – questa operazione ci aiuterà ad aggiornare la situazione e aiuterà anche gli utenti, che riceveranno direttamente a casa le bollette e le indicazioni per il pagamento. Abbiamo messo in conto, chiaramente, qualche disagio per questo primo anno, di cui ci scusiamo con i cittadini. Ma sul medio periodo siamo certi che i miglioramenti saranno sensibili”.

Chi avesse riscontrato incongruenze nelle bollette arrivate via posta, può contattare i numeri 0692018662 o 0692018707, oppure eventualmente contattare il Comune attraverso i canali social istituzionali.