Aprilia, brucia il deposito della Loas. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco per spegnere il grosso incendio presso i depositi della Loas, un’azienda della zona artigianale di Aprilia, situata in una delle traverse di via del Genio Civile. Il rogo questa mattina, 10 agosto, è ancora in atto.

Anche il sindaco Antonio Terra, ieri sera, è andato sul posto per monitorare la situazione e comprendere l’entità e le implicazioni dell’incendio.

Con i vigili del fuoco hanno lavorato anche anche i tecnici Arpa Lazio – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, per rilevare l’impatto dell’incendio nell’area: ad aver preso fuoco sarebbero vetro, cartone e plastiche depositate nell’area.