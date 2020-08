Ponza, morte di Gianmarco Pozzi: il pm di Cassino dispone l’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte di Gianmarco Pozzi, il ragazzo trovato con una profonda ferita alla testa a Ponza nel giardino di un’abitazione. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Siravo, della Procura della Repubblica di Cassino.

Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo. L’accertamento sarà effettuato domani, 10 agosto, dal medico legale Daniela Lucidi.

Sembra che il giovane, che aveva affittato una piccola casa in via Staglio, dove è stato ritrovato, sia caduto, ma sarà appunto l’esame autoptico a fornire agli inquirenti un quadro più completo. Lavorava in un locale dell’isola pontina.