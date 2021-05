Aprilia, campagna di screening Covid 19 per la popolazione indiana

Predisposta dall’ASL una campagna di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 dedicata alla popolazione di nazionalità indiana del territorio provinciale.

Sono state invitate pertanto a recarsi il giorno di domenica 23 maggio dalle ore 10 alle ore 17, presso il Drive-In di Campoverde, via Ferriere-Nettuno – Aprilia, tutte le persone di nazionalità indiana residenti ad Aprilia, anche in assenza di permesso di soggiorno.

Lo scopo principale dell’iniziativa, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus.

Presso la Casa della Salute di Aprilia di via Giustiniano è presente l’ambulatorio ASL STP che fornisce assistenza sanitaria per le necessità più impellenti a tutti coloro che sono sprovvisti di regolare assistenza sanitaria.

In particolare, l’accesso a tale servizio è gratuito e vi si accede con accesso diretto tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ed è situato nell’ALA A 1° piano sett. B della Casa della Salute di via Giustiniano snc