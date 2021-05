Tragedia nel pomeriggio di oggi a Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina, località Monte Curio.

Una donna di 51 anni di Ceccano si è tolta la vita dandosi fuoco.

A nulla è valso l’allarme di un passante ed il soccorso degli operatori del 118 che hanno cercato di fare il possibile per strapparla alla morte.

Sul posto anche una eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare per la donna ciociara, se non costatarne il decesso. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.