Aprilia, censimento permanente della popolazione

Prendono il via le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prevedono la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie abitualmente dimoranti nel Comune di Aprilia utili non solo ad assolvere obblighi imposti dalla Comunità Europea, ma anche per fornire un quadro informativo statistico aggiornato riguardante il territorio.

La raccolta dei dati viene condotta tramite la compilazione di un questionario che può avvenire secondo due modalità:

• la famiglia può aver ricevuto una lettera da parte di ISTAT, contenente un link e delle credenziali di accesso ad un sito web. In questo caso il questionario può essere compilato on-line entro il 13 dicembre 2021. Nel caso in cui sia necessaria assistenza alla compilazione, è possibile rivolgersi al Centro comunale di rilevazione.

• la famiglia può aver trovato appesa nel proprio palazzo una locandina e aver ricevuto una lettera non nominativa con la scritta “Comunicazioni ufficiali sul censimento”. La famiglia deve attendere di essere contattata direttamente presso il proprio domicilio da un rilevatore comunale, munito di cartellino identificativo. Il questionario potrà essere compilato direttamente al proprio domicilio con il rilevatore oppure la famiglia dovrà fornire al rilevatore alcuni semplici informazioni sulle persone dimoranti abitualmente presso il proprio indirizzo e prendere appuntamento.

L’Ufficio comunale di censimento rimane a disposizione dei cittadini per fornire informazioni presso la sede municipale di piazza dei Bersaglieri. Quanti avessero bisogno di aiuto per la compilazione del questionario, possono invece prendere un appuntamento contattando il numero 06 92018226. Gli appuntamenti potranno esser concordati il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso la sede municipale di piazza Roma.