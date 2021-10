Settimana dedicata alla promozione sportiva con la Sports week & Castel Romano Run

Iniziato l’evento “Sports week & Castel Romano Run”, che da oggi, lunedì 18, fino al 24 ottobre affollerà il Designer Outlet McArthur Glen di Castel Romano ed OPES sarà protagonista con i suoi Villaggi dello Sport.

Un’intera settimana dedicata alla promozione dei valori dello sport, del benessere e dei corretti stili di vita, dove sarà possibile mettersi alla prova con tantissime discipline sportive in maniera totalmente gratuita.

Grazie ai professionisti delle associazioni affiliate ad OPES, verranno organizzati corsi e dimostrazioni di fitness, yoga, pilates, arti marziali, difesa personale e mountain bike.

Nel corso della settimana si potrà assistere anche ad esibizioni coreografiche di calcio freestyle e break dance, mentre nel fitto calendario degli eventi in programma non mancheranno corsi ed attività di subbuteo, tennis tavolo, calcio balilla e foot dart.

Infine, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, verrà adibita anche un’area “Dog Park” all’interno della quale si svolgeranno attività inerenti la cinofilia. I vari appuntamenti della “Sports week & Castel Romano Run” saranno dal lunedì al giovedì, dalle 16:00 alle 20:00, il venerdì, il sabato e la domenica per tutto il giorno, dalle 10:00 alle 20:00.

Domenica 24, giornata conclusiva della manifestazione, si terranno i due eventi più importanti: la Castel Romano Run e la finale del Campionato Nazionale OPES di Calcio Freestyle.

Per la corsa (iniziativa a pagamento e su prenotazione) gli amanti del running potranno scegliere tra due diversi percorsi: una corsa competitiva di 10 km su strada e un tracciato più semplice di 4 km dedicato tutti i corridori amatoriali e di tutte le età. Infine per i più piccoli è prevista la Kids Sprint con premi per tutti.

La finale del Campionato Nazionale OPES di Calcio Freestyle si terrà in Piazza Marco Aurelio dalle 12.00 alle 17.00: si tratta di un appuntamento unico in Italia, con i migliori calciatori freestyle che si esibiranno dinanzi ad una giuria di professionisti internazionali.