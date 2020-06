Aprilia, consegnati 8 alloggi Ater in via Londra

Consegnate questa mattina le chiavi di otto alloggi Ater in via Londra, ad Aprilia. Una piccola cerimonia è stata organizzata alla luce delle disposizioni di sicurezza per il contrasto all’epidemia da Covid-19, alla presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra, del commissario straordinario Ater per la Provincia di Latina, Marco Fioravante, dell’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, e del questore di Latina Michele Maria Spina.

Il percorso è iniziato nel 2016 con la firma del “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Proprio alla luce del Protocollo e grazie a specifiche segnalazioni, le autorità giudiziarie hanno potuto provvedere ad emettere provvedimento di sequestro per diversi appartamenti, un locale condominiale e una sala riunioni trasformate in residenze attraverso opere edilizie abusive.

Oggi, dopo il dissequestro, le unità abitative sono state rese disponibili per cittadini che ne hanno bisogno e che hanno presentato formale richiesta.

Nel corso della mattinata, l’assessore regionale Valeriani ha anche avuto modo di annunciare un piano straordinario per la manutenzione e la ristrutturazione di tutti gli alloggi popolari della Regione Lazio, che coinvolgerà anche gli immobili presenti ad Aprilia.

“L’evento di oggi – ha detto il sindaco di Aprilia – mostra chiaramente come, attraverso percorsi di legalità, sia possibile per le istituzioni garantire sostegno alle persone più fragili. Siamo molto soddisfatti per quanto accaduto qui in via Londra: si tratta del frutto di un lavoro durato anni e di un dialogo proficuo tra l’ATER, le forze dell’ordine, le autorità giudiziarie, le istituzioni locali e regionali”.

“La nostra volontà – conclude il primo cittadino – è chiaramente quella di proseguire lungo la strada tracciata, garantendo la massima legalità e intensificando l’attività di controllo di edifici di proprietà del Comune di Aprilia o di altri enti pubblici all’interno del nostro territorio”.