Latina, 50 dosi di eroina negli slip: 42enne arrestato vicino le autolinee

Cinquanta dosi di eroina nascoste negli slip. E’ per questo che alla vista delle volanti della polizia un 42enne di origini tunisine si è nascosto in un cespuglio. Il tentativo di evitare il controllo non è però sfuggito agli agenti che lo hanno fermato nei pressi delle autolinee di Latina.

Nascosti negli slip aveva 12 grammi di droga, già suddivisa in 50 dosi confezionate in cellophane probabilmente destinata ad una avviata attività di spaccio nel capoluogo pontino. Ai polsi del 42enne sono scattate inevitabili le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza della questura di Latina in attesa del processo per direttissima.