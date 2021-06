Aprilia, domani alle 11 la presentazione del progetto sulla giustizia riparativa

Si terrà domani mattina alle 11, in Sala Consiliare ad Aprilia, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Un’esperienza di giustizia riparativa sociale e di comunità”, promosso dal Consultorio familiare “Crescere Insieme” di Latina con la collaborazione del Comune di Aprilia, del Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, dell’Ufficio di Esecuzione penale locale e di numerose istituzioni e realtà sociali del territorio.

La giustizia riparativa è un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone, segue l’obbligo, per l’autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta, questo porta a far sì che ci sia un coinvolgimento attivo della vittima, dell’agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.

Si tratta di un progetto innovativo ed originale unico per le specificità della giustizia riparativa applicate alle conflittualità sociali.

L’incontro segue la firma del protocollo che consentirà al progetto di muovere i primi passi nelle prossime settimane.

Il momento di riflessione sarà aperto dai saluti introduttivi del Sindaco di Aprilia, Antonio Terra e dall’intervento dell’avv. Pasquale Lattari, responsabile dell’Ufficio Mediazione penale e di Giustizia riparativa del Consultorio di Latina, che illustrerà l’importanza della Giustizia Riparativa, come giustizia umanistica e dell’incontro, applicata alle conflittualità sociali.

Interverrà quindi la dott.ssa Fiammetta Trisi, dirigente del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Centro per la Giustizia minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise del Ministero della Giustizia a spiegare in che modo la Giustizia Riparativa coinvolge le attività del Ministero della Giustizia.

Dopo di lei, sono previsti gli interventi sul ruolo del Comune all’interno del progetto, che saranno proposti dall’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Aprilia, Francesca Barbaliscia, dalla Responsabile Area Famiglia e Minori ed Inclusione Sociale dei Servizi Sociali, dott.ssa Claudia Santabarbara e della Dirigente del III Settore (Servizi Sociali) del Comune di Aprilia, dott.ssa Teresa Marino.

“La giustizia di prossimità, la giustizia riparativa sociale e il ruolo dell’ULEPE” sarà invece il tema dell’intervento della dott.ssa Nunzia Calascibetta, direttrice dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Latina.

Seguiranno le realtà sociali coinvolte nel progetto: don Alessandro Saputo, per la parrocchia Spirito Santo, il direttore della Caritas diocesana don Gabriele D’Annibale e la direttrice del Consultorio familiare diocesano di Aprilia “Centro Famiglia e Vita” dott.ssa Daniela Notarfonso, la presidente del Comitato di Quartiere Toscanini Manuela Roncaioli, oltre al dirigente prof. Ugo Vitti e ai docenti Maria Luisa Iorio, Raffaella Peroni e Tamara Olimpi dell’Istituto Superiore “Carlo e Nello Rosselli”.

L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid19. I posti in sala consiliare saranno limitati. Anche per questo, la testata Led Magazine trasmetterà in diretta i vari interventi sul proprio canale YouTube: per gli interessati, l’incontro, potrà quindi essere seguito online.