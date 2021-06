Monte S. Biagio, fondi regionali per realizzare il parcheggio multipiano località Castello

“Il Comune di Monte San Biagio ha ottenuto un cospicuo finanziamento dalla Regione Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano in località Castello” lo annuncia il vicesindaco dell’ente, Arcangelo Di Cola, che aggiunge: ”Si tratta di un’opera vitale per il centro storico del paese che garantisce maggiore sicurezza, che accresce il patrimonio immobiliare e che migliora la vivibilità dei cittadini, in particolare in una zona caratteristica soprattutto a vocazione turistica nella stagione estiva. Siamo particolarmente felici, perché si tratta di una giornata storica per Monte San Biagio e dobbiamo ringraziare il capogruppo regionale della Lega, Orlando Angelo Tripodi, per aver ascoltato le istanze locali e per aver inserito un emendamento ad hoc nella scorsa legge di stabilità utile alle infrastrutture nei piccoli comuni. Questo è lo spirito di squadra che deve contraddistinguere la classe dirigente locale e regionale per il nostro territorio e la provincia di Latina attraverso una visione basata sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle peculiarità” conclude Di Cola.