Aprilia, domani inaugurazione dell’area verde a Giuseppe Impastato

Domani, lunedì 21 marzo alle ore 10.30 sarà inaugurata l’area verde compresa tra via Antonio Gramsci, via Volturno, via Enrico Fermi e via Giuseppe Di Vittorio. L’area sarà denominata “Parco Giuseppe Impastato” in memoria del giornalista, conduttore radiofonico ed attivista politico ucciso dalla mafia nel 1978.

L’intitolazione del parco comunale, di fronte alla scuola Menotti Garibaldi, risponde ad una richiesta della comunità apriliana, all’interno di un percorso che l’amministrazione comunale ha condiviso anche con l’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza.

Durante la cerimonia verrà scoperta la targa dedicata all’attivista siciliano, a seguire la benedizione dell’area ed il conseguente intervento del sindaco Terra. L’iniziativa ricade il 21 marzo in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. L’amministrazione del Comune di Aprilia data l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso, continua attraverso diverse iniziative, a costruire una memoria comune a partire dalle storie di chi ha pagato con la vita il proprio impegno civico.