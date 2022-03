LILT Latina, il IX Premio Internazionale per la Prevenzione dei Tumori

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale LILT di Latina, ha proclamato vincitore del Premio Internazionale per la Prevenzione dei Tumori – IX edizione l’Ente pubblico su base associativa con sede centrale in Roma Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con la seguente motivazione:

“Per aver individuato con coerenza quale compito primario dell’Ente la prevenzione oncologica, mediante la modifica statutaria deliberata dal CDN presieduto dal Prof. Francesco Schittulli, e per aver conseguentemente perseguito tale scopo associativo attraverso le proprie strutture territoriali interpellando e coinvolgendo ogni istanza della vita civile e sociale dell’Italia.”

La cerimonia di conferimento del Premio e delle Attestazioni d’Onore con medaglia d’oro avrà luogo, in forma solenne, a Latina, il 25 marzo 2022, alle ore 17,30 presso il Museo Cambellotti.

Durante la Cerimonia di Conferimento del Premio sarà consegnata al legale rappresentante della LILT la Pergamena attestante il Premio unitamente alla connessa medaglia d’oro.

Alla manifestazione, è prevista la partecipazione di rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali e locali. Durante la cerimonia saranno esposti i Gonfaloni, con scorta d’onore, del Comune Capoluogo e della Provincia di Latina.

Sempre nel corso della manifestazione, così come disciplinato dal Cerimoniale, avrà luogo l’assegnazione di Attestazioni d’ Onore con medaglia d’oro a personalità o ad entità associative che sia siano contraddistinte, a livello nazionale, per iniziative di particolare spessore, per la realizzazione di strutture o di servizi oncologici di elevata specializzazione.