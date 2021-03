Giornata internazionale della donna, le iniziative in provincia

In occasione della Giornata internazionale della donna, domani 8 marzo, diverse saranno le iniziative in provincia.

Ricordiamo ad esempio Latina con l’iniziativa “Dalla parte delle donne” del Centro Donna Lilith che lunedì 8 marzo alle 16.30 in Piazza del Popolo, vedrà la consegna di due coperte interamente realizzate a mano dalle donne dell’associazione Andos del comitato di Latina (Associazione Donne Operate al Seno), per le donne ospiti della casa rifugio Emily gestita dalla loro associazione.

Passiamo al Comune di Bassiano dove verranno inaugurate 7 strade intitolate alle donne. A parlare l’assessora alle Pari Opportunità Giovanna Coluzzi: “Dal giorno della mia nomina avevo riscontrato che nel nostro paese non c’erano strade, giardini o scuole intitolate alle donne, pertanto mi sono subito attivata e con la Consulta delle donne e le scuole abbiamo intrapreso un percorso per riparare a questa lacuna. I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado hanno partecipato con un progetto ed hanno richiesto di intitolare una strada a Maria Montessori. I nomi delle nostre strade, delle nostre piazze, delle nostre scuole – aggiunge l’assessora – contribuiscono a creare la cultura di un popolo, definendone le figure storiche degne di memorabilità. Ma perché queste figure sono sempre maschili? I dati sono sconcertanti, sono pochissimi i riconoscimenti fatti a donne. L’Amministrazione Comunale di Bassiano – conclude– sta dando un messaggio importante. Le donne hanno avuto un ruolo importante nella storia e a loro è dovuto il giusto riconoscimento”.

Le proposte per l’intitolazione delle strade pervenute dai ragazzi e dalla Consulta sono state valutate da un’apposita Commissione e deliberate dal Consiglio Comunale come di seguito:

1) Vicolo I a Maria Montessori

2) Vicolo II a Vicolo delle Balie

3) Vicolo III a Vicolo delle Ricamatrici

4) Vicolo IV a Ipazia di Alessandria

5) Vicolo V a Vicolo delle Fornare

6) Traversa Dx di via Sezze a Carmela Martella (Levatrice)

7) Bella Lisa

Anche l’Amministrazione Comunale di Aprilia, in questo giorno, consegnerà un riconoscimento ad alcune donne impegnate nel variegato e ricco mondo del volontariato cittadino. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Sindaco Antonio Terra, dell’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia e dell’artista Giuliana Bocconcello, presidente dell’Associazione Solidarte da anni impegnata in attività artistiche con le detenute. Proprio alcune formelle realizzate dalle detenute della Casa Circondariale di Latina, raffiguranti la statua di San Michele Arcangelo (opere ispirate dal contributo artistico di Dandolo Bellini) saranno consegnate alle diverse donne impegnate nelle realtà sociali della Città. Non potendo prevedere la presenza di pubblico l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune di Aprilia.