Covid, Benacquista Latina: salta il derby con Rieti e la trasferta di Chieti

Potrebbe slittare direttamente a domenica 14 marzo, trasferta in casa della Stella Azzurra Roma, il ritorno in campo della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che dopo che il covid ha fermato la Kienergia Rieti e la Lux Chieti, ovvero le avversarie di domani (9a ritorno) e mercoledì 10 marzo (recupero 7a ritorno). Nel corso della mattina i pontini, che stavano preparando il derby laziale, sono stati raggiunti dalla notizia del caso di positività al covid di un componente del gruppo squadra reatino, con conseguente disposizione di isolamento fiduciario predisposto dalle competenti autorità sanitarie territoriali di tutto gli altri componenti. Le due squadre hanno così concordato il rinvio a data da destinarsi del match. Quasi contemporaneamente però lo stesso problema è emerso nel gruppo squadra della Lux Chieti, in cui sono risultati positivi due componenti. Rinviata così anche Lux Chieti-Stella Azzurra Roma e da qui a mercoledì, potrebbe essere rinviata anche Lux Chieti – Benacquista Latina.

Adesso per ipotizzare date di recupero bisogna andare oltre il 3 aprile, prima del quale la Benacquista non avrà un attimo di respiro. Riproponiamo di seguito i prossimi impegni delgi uomini di Gramenzi, da qui alla fine della regular season.

Domenica 14 marzo

Stella Azzurra Roma – Benacquista Assicurazioni Latina (10a ritorno)

Mercoledì 17 marzo

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara (11^giornata girone di ritorno)

Domenica 21 marzo

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Orasì Ravenna (12a ritorno)

Mercoledì 24 marzo

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Atlante Eurobasket Roma (Recupero 5a andata)

Domenica 28 marzo

Unieuro Forlì vs Benacquista Assicurazioni (13a ritorno)

Mercoledì 31 marzo

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Giorgio Tesi Group Pistoia (Recupero 6a ritorno)

Sabato 3 aprile 2021 ore 20

Tramec Cento vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (Recupero 2a andata)