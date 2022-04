Aprilia, fuggono all’alt e investono un carabiniere sulla Pontina

Si sono resi protagonisti di un folle inseguimento tra le strade di Aprilia fino ad arrivare sulla Pontina dove sono stati bloccati dai Carabinieri del Reparto Territoriale. Nei guai sono finiti due cittadini di origine indiana che sono stati arrestati dai militari per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico i due, una volta intimati dall’alt di una pattuglia dei Carabinieri nel centro città di Aprilia, si sono dati velocemente alla fuga causando un folle e pericoloso inseguimento per le strade cittadine. Militari che, dopo circa 20 km all’altezza della fabbrica ABBVIE sulla Pontina sono riusciti a bloccare a fatica la corsa del veicolo. Gli occupanti del veicolo hanno tentato inoltre di scappare a piedi attraversando pericolosamente una strada come la SR148. Una volta fermati ed eseguiti gli accertamenti del caso, è risultato che il conducente era sprovvisto di patente di guida e che l’autovettura era priva di assicurazione. Si è reso necessario l’intervento del 118 per un carabiniere che nel tentativo di bloccare l’autovettura, ha provato a lanciarsi sul cofano dell’auto in fuga ma è stato investito dai malviventi. Per il militare, fortunatamente, solo qualche escoriazione e qualche ferita per una prognosi di 18 giorni.

Fondamentale è stato l’intervento dei Carabinieri delle stazioni di Aprilia e Campoverde che durante l’inseguimento hanno bloccato il traffico sulla Pontina facilitando le operazioni.

Tratti in arresto i due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.