Aprilia, furto e droga: arrestati due giovani e sequestrato mezzo chilo di hashish

Un topo d’auto e un pusher sono finiti nella rete dei carabinieri ad Aprilia. Il primo, un ragazzo di 19 anni, di origini romene ma residente ad Aprilia, è stato sorpreso mentre ieri pomeriggio stava rubando oggetti da un’auto in sosta. Erano circa le 15:10 ed è stato arrestato e portato in carcere a Latina con l’accusa di furto con destrezza in concorso: con lui c’era infatti anche un complice, minorenne e sempre residente ad Aprilia, che invece è stato denunciato a piede libero. Vittima del furto, invece un 64enne di Sabaudia.

Poco dopo, sempre ad Aprilia, a finire in manette è stato invece un 32enne residente a Pomezia: il giovane durante un controllo stradale è stato trovato con mezzo chilo di hashish e 830 euro in contanti. Per lui è scattata la misura dei domiciliari.