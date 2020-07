Sonnino, incidente sul lavoro: la vittima è Giovanni Torelli

E’ Giovanni Torelli l’operaio morto questa mattina a Sonnino, in località Frasso, mentre lavorava in un noto ristorante della zona. Aveva 51 anni ed abitava a Pontinia.

Il dipendente di una ditta di Pontinia stava ristrutturando il ristorante La Tettoia, distrutto in un incendio nel 2018.

Purtroppo per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine il solaio è crollato e l’uomo è rimasto sotto le macerie. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i carabinieri, di Sonnino e Terracina, i vigili del fuoco e gli uomini del comando vigili urbani, coordinati dal sostituto procuratore Martina Taglione. Anche il sindaco di Sonnino De Angelis ha raggiunto la struttura dopo aver avuto la notizia.