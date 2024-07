Aprilia, giovane di 25 anni abortisce in mezzo alla strada

Una giovane donna, di circa 25 anni, è stata soccorsa ieri mattina in piazza Cesare Battisti ad Anzio, dopo essere stata trovata su una panchina con evidenti tracce di sangue. Un barista ha prontamente allertato il 112, facendo intervenire immediatamente i carabinieri e il personale sanitario del 118. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto contenente altri indumenti insanguinati e materiale ematico, che saranno analizzati per ulteriori accertamenti.

La donna, priva di documenti, ha dichiarato di essere straniera e di essere arrivata in Italia circa un mese fa. Ha raccontato di essere incinta di due mesi e di aver avuto un aborto spontaneo ieri mattina, dopo essere giunta ad Anzio da Roma la sera precedente. La giovane ha specificato di non aver subito violenze e di essere stata sola al momento dell’accaduto.