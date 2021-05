Aprilia: inaugurate 28 nuove colonnine Be Charge per la ricarica di veicoli elettrici

Sono state inaugurate ad Aprilia, le prime 28 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installate da Be Charge e già funzionanti. Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha effettuato anche un sopralluogo insieme ai tecnici degli uffici comunali e all’Assessora ai Trasporti e ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, presso le 15 postazioni in cui sono state posizionate le colonnine, per verificarne funzionalità e corretto funzionamento.

Le postazioni di ricarica si trovano in Via Mascagni, in Via Ugo La Malfa, in Via Zuara, Via dei Mille, Via Giuseppe di Vittorio, Via Nerone, all’interno del parcheggio di Via Aldo Moro, nel parcheggio del Cimitero comunale, in Via Bulgaria, Via Inghilterra, Via Fiume, in Piazza Benedetto Croce, nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Aprilia, a Campoleone presso la Stazione FFSS e nei pressi della frazione di Campoverde.

Ogni postazione comprende due colonnine con quattro punti di ricarica, ad eccezione di via Mascagni (dove la colonnina è una, ma con una potenza superiore alle altre) e presso la Stazione di Campoleone.

“Con i nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici Aprilia si arricchisce di un’importante infrastruttura, che proietta il nostro territorio nel futuro – commenta l’assessora Caporaso – si tratta di un’opportunità per i cittadini, che speriamo possa accompagnare la ripartenza post Coronavirus, all’insegna della sostenibilità ambientale e della scommessa tecnologica”.

“Il nostro piano di sviluppo – commenta Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – è ambizioso. Il ruolo dei Comuni resta centrale per consentire tale sviluppo perché soltanto con la collaborazione delle amministrazioni territoriali, come avvenuto con quella di Aprilia, potremo realizzare l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici necessaria al nostro Paese”.

Cos’è il Be Charge?

Be Charge è una società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica ed è presente in modo capillare in tutta Italia. Interloquisce su tutto il territorio nazionale sia con amministrazioni pubbliche sia con soggetti privati (grandi e piccoli) con parcheggi ad accesso pubblico come la grande distribuzione organizzata (GDO), catene di ristorazione, hotel, centri sportivi, ecc. Seguendo i principi di affidabilità, interoperabilità, capillarità e resilienza, Be Charge punta ad installare la colonnina giusta nel posto giusto: Quick Charge da 22 kW nelle aree urbane e Hyper Charge fino a 300 kW DC nelle aree extraurbane di scorrimento.

Come effettuare la ricarica

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli App Store Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple) è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l’avanzamento direttamente dall’App. Il call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401.

A tutela dei propri clienti Be Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento, come ad esempio l’utilizzo di guanti mono-uso.