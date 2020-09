Non ce l’ha fatta Marco Ariu, il giovane originario di Aprilia coinvolto un mese e mezzo fa in un incidente stradale in via Apriliana. Immediatamente erano partiti i soccorsi e il giovane era stato trasportato prima alla clinica Città di Aprilia, poi a Roma in eliambulanza. Il 41enne era in coma. Sabato il suo cuore ha cessato di battere.

Sul posto era intervenuta la Polizia Locale. Ora la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma. Cordiglio ad Aprilia, dove vivono i genitori del ragazzo.