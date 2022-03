Aprilia, intitolazione area verde a Giuseppe Impastato

L’amministrazione comunale informa che questa mattina l’area verde compresa tra via Antonio Gramsci, via Volturno, via Enrico Fermi, via Giuseppe Di Vittorio è stata intitolata a Giuseppe Impastato.

La cerimonia ha visto la presenza del primo cittadino Antonio Terra, dei rappresentanti dell’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza, di parte dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine ed delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Presenti anche gli studenti della scuola media Menotti Garibaldi.

Durante la cerimonia è stata scoperta la targa con il nome di Giuseppe Impastato, giornalista, conduttore radiofonico ed attivista politico ucciso dalla mafia nel 1978.

Successivamente vi è stata la benedizione del parroco Don Alessandro.

La mattinata si è aperta con l’intervento del primo cittadino Antonio Terra. “Abbiamo scelto questa giornata non a caso, primo giorno di primavera.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, ha detto nel suo discorso il primo cittadino, da oggi questo parco dunque porterà il nome di un nostro connazionale illustre: “Parco Giuseppe Impastato”.