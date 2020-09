Aprilia, la proposta: un tavolo di concertazione per l’ambiente con i parlamentari di Latina

Un tavolo di concertazione con i parlamentari della provincia di Latina. E’ questa la proposta che il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini ha rivolto al sindaco di Aprilia, Antonio Terra, per arrivare insieme ad una proposta normativa che possa tutelare l’ambiente.

“La mia iniziativa – spiega il senatore di Latina – nasce a seguito del confronto che ho avuto con lo stesso sindaco e i cittadini di Aprilia il giorno della manifestazione Tuteliamo 2.0. Quel che è emerso è che i Comuni spesso assistono impotenti alla proliferazioni di situazioni che minacciano l’ambiente e il loro territorio. Questo avviene a causa di leggi che danno eccessivo potere ad altre istituzioni che spesso non si coordinano con gli enti locali. Sarebbe questo labirinto normativo a far sì che nel solo territorio di Aprilia si assista alla proliferazione di siti e aziende che trattano o stoccano rifiuti.

Dal momento che è il Parlamento il solo organo che può portare ordine in questa materia, ho invitato il Sindaco a riunire deputati e senatori del territorio per confrontarsi e arrivare ad una soluzione condivisa.

Dobbiamo difendere l’ambiente e soprattutto impedire che si ripetano i gravi episodi come l’incendio alla Loas. Ciascuno deve fare la sua parte. Io sono a disposizione e ho ribadito al Sindaco il mio sostegno in questa battaglia”.