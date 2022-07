Aprilia, litiga con il vicino e viene ferito con una mazza da baseball

Va a buttare l’immondizia, da lì ne nasce una lite con un vicino per non aver posizionato il suo mastello lontano dal portoncino d’ingresso. E’ accaduto ad Aprilia, in una palazzina di via Muzio Clementi, quando un litigio per futili motivi è degenerato in una vera e propria aggressione, tanto che nella lite è spuntata anche una mazza da baseball con la quale uno dei due è stato colpito.

Aggressione che ha reso necessario l’intervento del 118 per i soccorsi al malcapitato, che ha riportato vari traumi e ferite per le quali, l’uomo, è stato trasferito presso la casa di cura città di Aprilia. Del caso si stanno occupando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, intervenuti sul posto e in attesa che la persona aggredita formalizzi la denuncia.