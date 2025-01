Aprilia, maltrattamenti all’ex compagna: 47enne in carcere

Un 47enne di Aprilia è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A far scattare l’ordinanza di custodia in carcere è stata la denuncia dell’ex compagna dell’uomo, che ormai esausta ha raccontato tutto ai militari descrivendo gli atteggiamenti violenti del 47enne.

Da vari accertamenti è emerso che la donna anche in passato era stata vittima di altre aggressioni fisiche ma non aveva mai denunciato e ne tantomeno si era mai rivolta a strutture sanitarie per cure o accertamenti. Il 47enne è stato tradotto nel carcere di Latina.