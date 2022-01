Aprilia, mamma morta per Covid: lunedì i funerali in forma privata

Saranno celebrati lunedì in forma privata i funerali della donna di 28 anni, morta una settimana dopo il parto al Policlinico Umberto I, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio per le complicazioni legate al Covid. Hanno espresso la volontà di non rendere pubbliche le esequie i familiari ai quali la donna, ha lasciato un bambino venuto al mondo con estrema urgenza.

La mamma non era vaccinata, aveva avvertito i primi sintomi del Covid a fine dicembre. Il 7 gennaio è arrivata all’Umbero I alla 31a settimana di gravidanza, le sue condizioni hanno richiesto immediatamente l’uso del casco per la respirazione. L’aggravarsi della situazione ha reso necessario il parto cesareo di un bambino di 1,8 chilogrammi, le cui condizioni si sono stabilizzate, dopo l’iniziale trasferimento in terapia intensiva neonatale e respirazione con supporto ventilatorio.

Per la mamma purtroppo nulla da fare, nonostante il trattamento di ossigenazione extracorporea (ECMO). L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ricorda: “l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza e formula ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”.