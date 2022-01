Formia, sei anni di carcere per prostituzione e pornografia minorile

Nel 2018 era coinvolto in un giro di prostituzione minorile sul lungomare e al parco Carducci di Mondragone, in provincia di Caserta. Dovrà così scontare sei anni di carcere un 53 anni di Formia, tratto in arresto nella sua abitazione nella città tirrenica dove si trovava ai domiciliari e trasferito, dai poliziotti del locale Commissariato, nella Casa Circondariale di Velletri.

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rappresenta la condanna inflitta all’uomo per prostituzione e pornografia minorile aggravati. Un giro che vedeva coinvolte vittime minori e straniere, di età anche inferiore ai 15 anni, che si vendevano per pochi spiccioli.