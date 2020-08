Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina, dopo lo scontro con un trattore, in via Fossignano, ad Aprilia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 e immediatamente è partita la chiamata per allertare i soccorsi.

Il 50enne è caduto violentemente sull’asfalto nella carreggiata in direzione Appia e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Per questo è intervenuta l’eliambulanza e l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi. Serviranno a capire la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi in totale sicurezza ed è stata riaperta soltanto poco prima delle 13.