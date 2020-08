“Indegna scorribanda notturna” a Terracina, limousine sul marciapiede di piazza Garibaldi

Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto ieri in piazza Garibaldi a Terracina. Una hummer limousine, con musica ad alto volume e persone in stato di ebbrezza, è salita sul marciapiede della piazza, dopo aver bloccato la strada per una manovra difficoltosa data la lunghezza della vettura.

Qualcuno ha ripreso la scena e gli sarebbe stato mostrato un documento che in realtà non era, a detta del Comune, una autorizzazione, ma solo una richiesta.

L’amministrazione comunale ha così spiegato che non è stata “concessa alcuna autorizzazione da parte del Comune né da nessuna altra autorità pubblica all’accesso, transito e sosta del mezzo in questione”.

I responsabili sono stati individuati grazie alle numerose testimonianze e al sistema di videosorveglianza comunale installato nella piazza. Si sta ora valutando la possibilità di una denuncia penale anche per aver messo a repentaglio l’incolumità pubblica.

Sempre dall’amministrazione spiegano che grazie all’intervento dell’assessore Emanuela Zappone, accorsa in piazza, è stato attivato il pronto intervento dei carabinieri e la vettura, nel frattempo dileguatasi, è stata successivamente individuata per la conseguente sanzione.

Zappone è stata insultata e intimidita da più persone partecipanti a quella che è stata definita una “indegna scorribanda notturna” e, al di là delle conseguenze penali implicite, “tutta l’amministrazione si stringe intorno ad Emanuela testimoniandole affetto e solidarietà”.