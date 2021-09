Aprilia, 13 piante di marijuana in giardino: due arresti

I Carabinieri del Comando Locale di Aprilia, in collaborazione con il nucleo cinofili di Roma, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due persone originarie di Roma, un 58enne ed un 28enne residenti del posto.

In particolare, durante le operazioni di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, è stata perquisita l’abitazione dei suddetti, con il seguente rinvenimento e sequestro di 13 piante di marijuana ale 1,5 metri dal peso lordo totale di circa 20kg, coltivate nel giardino di casa.

In attesa di giudizio, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.