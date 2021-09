Terracina, veicolo rubato con droga ed armi al seguito: arrestato

I Carabinieri del comando locale di Terracina, hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, con precedenti, per ricettazione, possesso di droga e porto abusivo d’armi.

I Militari, durante un operazione di controllo del territorio, hanno fermato il 32enne a bordo di un motorino risultato poi rubato. Durante il controllo, inoltre, è stato trovato in possesso di 0,85 grammi di hashish e di un coltello serramanico lungo 19cm, di cui 7,5 di lama.

Visti i precedenti, i Carabinieri, in accordo con la corte d’appello di Roma, hanno tratto in arresto l’uomo, tenendolo sotta stretta sorveglianza ai domiciliari, in attesa di giudizio.