Aprilia, Progetto Ambiente: l’azienda passa nelle mani di Stefano Cicerani

L’Azienda Progetto Ambiente del Comune di Aprilia passa di consegna. Dopo quasi un decennio dall’ormai ex amministratore unico Valerio Valeri, l’azienda è passata nelle mani dell’ingegner Stefano Cicerani che ha ricevuto ufficialmente la nomina da parte del sindaco di Aprilia Antonio Terra.

“Ringrazio l’amico Valerio Valeri per l’intenso lavoro svolto in questo decennio alla guida dell’azienda, ha dichiarato il primo cittadino Antonio Terra, un decennio pieno di progetti e soddisfazioni che ha visto Valeri avviare e gestire, in seno alla Progetto ambiente, la strada sul terreno dei rifiuti ad una vera e propria rivoluzione sia in termini culturali che tecnico-operativi. Valeri lascia dopo aver inciso in maniera attiva nella trasformazione di un’azienda che oggi rappresenta una realtà certificata di alta qualità a tutti i livelli. La percentuale record di raccolta differenziata oltre il 70%, un servizio di qualità su tutto il territorio, l’abbassamento della Tari da poco ratificato dal Consiglio comunale sono solo alcuni degli esempi del buon lavoro fatto in questi anni. Lavoro certificato inoltre dai dati Ispra che fanno del nostro Comune un territorio assolutamente virtuoso i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti”. “Questa mattina, ha aggiunto il sindaco di Aprilia, a testimonianza di quanto detto è stato inoltre approvato il consuntivo 2021 contestualmente al bilancio di previsione dell’azienda con un attivo di 124 mila euro. Si tratta dell’ennesima chiusura finanziaria che fa segnare un utile alla municipalizzata di via delle Valli”. Il dottor Cicerani, classe ‘76 originario di Terracina e romano di adozione, da poco nuovo amministratore unico e’ reduce da una importante esperienza lavorativa nel Comune di Roma dove ha ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente di uno dei municipi capitolini e tecnico dell’assessorato centrale all’Ambiente della capitale. “Diamo contestualmente il benvenuto all’ingegnere Cicerani, ha dichiarato ancora il sindaco Terra, lavoreremo sulla strada intrapresa in questi anni migliorando il servizio e curando anche le singole sfumature del settore. Auguro a lui ed a tutta l’azienda a nome dell’amministrazione comunale un buon lavoro”.

“Ringrazio personalmente l’amico Valerio Valeri per il lavoro svolto in questi anni, ha sottolineato l’assessora all’Ambiente del Comune di Aprilia Michela Biolcati, insieme sono state messe in campo progettualità che hanno dispiegato sul territorio servizi di qualità per i nostri concittadini. Un ringraziamento particolare per quanto fatto, inoltre, negli ultimi periodi di pandemia dove l’azienda si è fatta carico di ulteriori sforzi per assistere le famiglie in isolamento o colpite dal virus. Lo salutiamo, lo ringraziamo e gli auguriamo buona fortuna”.