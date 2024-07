Aprilia, Radio Studio 93 festeggia i suoi 40+1 Anni

Radio Studio 93, l’emittente delle province di Latina e Roma, celebra oltre 40 anni di attività nella radiofonia locale con un grande evento in programma giovedì 18 luglio a partire dalle ore 21:00 in Piazza Roma ad Aprilia. La serata, parte degli Shopping Day organizzati dal Comune di Aprilia e dalla Pro Loco, sarà un’occasione per coinvolgere e ringraziare gli ascoltatori.

L’evento vedrà il dj set a cura di Roberto Zardi e l’esibizione del “The King of Rock ‘n’ Roll” Matthew Lee, noto per il suo virtuosismo al pianoforte e uno show che combina brani originali e classici del rock’n’roll con rivisitazioni di successi italiani. Ospite speciale della serata sarà Paolo Belli, amico storico della radio e protagonista della festa del trentennale nel 2013, che duetterà con Matthew Lee in uno spettacolo unico.

Questa celebrazione è dedicata alla memoria di Nando Bisacco, detto “The Voice”, storico speaker e fondatore dell’emittente scomparso il 31 dicembre 2022. La festa dei 40+1 anni vuole rendere omaggio alla sua figura, che ha condiviso con i colleghi e gli ascoltatori gli anni più belli e la passione per la musica.

Non mancheranno le sorprese per il pubblico durante questa serata speciale, che punta a replicare il successo dei festeggiamenti del trentennale.