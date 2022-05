I Carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto un 23 enne italiano del luogo, responsabile di tentato omicidio nei confronti di un militare dell’Arma dei Carabinieri e di rapina a mano armata ai danni di due supermercati (Carrefour e Eurospin) di Velletri.

Il predetto, alla guida di un auto vettura, per scappare dalle Forze dell’Ordine, ha investito un militare dell’Arma dei Carabinieri, il quale a seguito delle patite lesioni, è stato trasportato e ricoverato in una struttura sanitaria in “Codice Rosso”.

Il giovane ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma è stato intercettato da un’altra pattuglia dell’Arma che dopo un inseguimento è riuscita a fermarlo e trarlo in arresto.

Le successive perquisizioni hanno permesso di individuare elementi che confermassero la responsabilità dell’uomo in merito alle rapine effettuate poco prima.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Pontina.