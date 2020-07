Rapina violenta in villa ad Aprilia. Ieri sera, 11 luglio, 5 persone sono entrate all’interno dell’abitazione. Erano da poco passate le 22.30. Gli uomini armati di coltelli e con il volto travisato hanno legato il proprietario, la moglie e il domestico che erano in casa e hanno iniziato a frugare nelle stanze.

Momenti di terrore per la coppia di coniugi e l’uomo che era con loro. I malviventi sono poi fuggiti dopo aver preso una pistola calibro 9×21, una carabina calibro 12, due autovetture e le chiavi dell’ abitazione romana, dove i rapinatori si sono successivamente recati portando via 7mila euro in contanti.

Sono ora in corso le indagini della sezione operativa del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia.