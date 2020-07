Fondi, rinominata “Caretta beach” la spiaggia scelta da una tartaruga per deporre le uova

E’ stata rinominata “Caretta beach” la spiaggia di Fondi scelta da una tartaruga per deporre le sue uova. Un evento eccezionale quello della caretta caretta che ha scelto la zona della provincia di Latina per fa nascere le sue piccole tartarughine. Il punto esatto è in località Ponte Baratta al chilometro 6.800 della strada statale 213 Flacca.

La schiusa delle oltre 100 uova è prevista per la fine del mese di agosto 2020. La zona è stata transennata e monitorata dall’associazione Tartalazio della Regione Lazio, ma la spiaggia resta aperta al pubblico.

“È un riconoscimento della natura meglio di una bandiera blu – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli – ringrazio i volontari ed il personale dell’associazione Tartalazio per l’attenzione e l’amore profuso. Scegliere il lido di Fondi per le vacanze è una scelta naturale”.