Aprilia, recidivo alle violazioni: spacciatore ai domiciliari va dritto in carcere

Un 29enne della provincia di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari nel comune pontino è finito in carcere per le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, puntualmente riscontrate dall’arma dei Carabinieri di Aprilia, che aveva tratto in arresto l’uomo il 20 ottobre scorso.

Nella circostanza è stato trovato in possesso, unitamente ad altro soggetto, di kg. 2,326 di marijuana, gr. 64,1 di cocaina, tre bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, e kg. 1,640 di hashish, suddiviso in 5 panetti occultati all’interno di confezioni di giocattoli ermeticamente sigillate rinvenute in parte nella disponibilità di entrambi al momento del fermo.

L’arrestato sarà ora trasferito presso una casa circondariale disponibile.