Aprilia, rischio idrogeologico. L’Amministrazione incontra Acqualatina

APRILIA- Sono iniziate le video-ispezioni all’interno delle condutture cittadine, in vista della realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati dal Ministero dell’Interno nel 2020, per contrastare il rischio idrogeologico. Proprio ieri, 2 marzo, l’Amministrazione comunale ha incontrato, insieme ai progettisti e agli uffici tecnici, i rappresentanti di Acqualatina.

Le opere finanziate dal bando aggiudicato riguardano prevalentemente lavori di regimentazione delle acque superficiali nella zona di via Mascagni e in via dei Mille e nel quartiere Aprilia Nord. I finanziamenti ottenuti lo scorso anno permetteranno anche il rifacimento dei ponti in via Fossignano e in via Valtellina, lavori di rimodulazione del rischio idraulico in via dei Giardini e in via Mediana Cisterna e via Isole.

“Le telecamere – ha commentato il Sindaco Antonio Terra – hanno potuto filmare all’interno dei collettori che saranno interessati dai nostri interventi nei prossimi mesi, alcune curiosità: la presenza di copertoni e materiale di scarto di varia natura, addirittura fondazioni di immobili realizzate dentro le fognature. È chiaro che la presenza di questi elementi che di certo non dovrebbero popolare un impianto fognante o di regimentazione delle acque superficiali, ha aggravato anche la presenza talvolta di tubazioni sottostimate”.

Gli interventi previsti sono di certo un’ottima notizia per la Città, considerando che si tratta di opere attese da molto tempo. L’obiettivo, si legge nel comunicato stampa, è non solo risolvere problemi di allagamento, ogni anno più gravi, ma in generale “ammodernare gli impianti cittadini, di prevenire rischi e di intervenire sulla viabilità”.