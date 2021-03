Roccagorga, 200 tamponi al giorno per gli over 25

Roccagorga, unico comune in provincia in zona rossa, da domani inizierà ad eseguire i tamponi antigenici nasofaringei, dedicati a tutta la popolazione locale a partire dai 25 anni in su.

I test saranno effettuati presso il Drive “Roccagorga Screening”, punto speciale adibito all’effettuazione dei tamponi in vista del focolaio che interessa il comune.

Saranno messi a disposizione 200 tamponi al giorno nei seguenti giorni:

Mercoledi : 03.03.2021 dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Giovedi : 04.03.2021 dalle ore 15,30 alle ore 19,00

Al fine del mantenimento dell’ordine e dei tempi di effettuazione, i cittadini sono pregati di osservare l’orario dell’appuntamento e presentarsi esclusivamente nell’orario indicato, al fine di evitare attese.

Di seguito sono riportate tutte le info necessarie alla prenotazione:

Per eseguire l’esame è necessario effettuare la prenotazione al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Ricetta dematerializzata: lasciare vuota la casella

Password riservata: Roccagorga

Informazioni per la popolazione: