Aprilia, salta anche domani la raccolta del secco

Neanche domani i mastelli grigi saranno ritirati ad Aprilia. Il secco residuo infatti non potrà essere conferito a causa del prorogarsi della chiusura della Rida Ambiente. A comunicarlo è il Comune di Aprilia, “al termine di una giornata trascorsa a trovare soluzioni praticabili” – si legge in una nota – Al momento attuale, però, la Regione non ha offerto soluzioni alternative”. Il sindaco Antonio Terra aveva chiesto a Nicola Zingaretti di indicare un altro sito in cui poter andare a conferire.

La sospensione di domani riguarda le zone 1-2 e 5-6. Nulla cambia, invece, per le altre tipologie di rifiuto che, sia nella giornata di domani che in quella di sabato, saranno regolarmente ritirate. Il Comune di Aprilia ha chiesto ai cittadini la massima collaborazione.