Dramma questa mattina sulla Nettunense, al chilometro 23+500, tra Aprilia e Nettuno. Un uomo è morto mentre era a bordo della sua auto dopo lo scontro con un’autocisterna che trasportava gasolio e benzina.

Immediati sono scattati i soccorsi, ma quando gli operatori sanitari sono sopraggiunti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Albano e di Aprilia e la polizia locale di Aprilia. Insieme hanno permesso i soccorsi in sicurezza, chiudendo la strada in entrambe le direzioni, poi hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.