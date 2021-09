Aprilia, scovata col drone piantagione di marijuana. Nei guai giovane spacciatore

Gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina, hanno tratto in arresto un ragazzo di 23 anni di Aprilia per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Ben 55 piante di marijuana impiantate nel comune di Aprilia, in zona Campo di Carne, e interamente circondate e nascosta tra campi di mais, sono state scovate grazie ad un drone.

Importante anche il supporto fornito delle due unità cinofile “Odina” e “Isco”, condotte dagli agenti della sezione specializzata di stanza a Nettuno.

La perquisizione estesa all’abitazione, consentiva l’ulteriore rinvenimento di alcuni pacchi dello stesso stupefacente già pronti per la commercializzazione e del peso di 750 gr., oltre a materiale da imballaggio e una perfetta replica di una pistola tipo Beretta 7.65 con colpo in canna sul cui reale funzionamento è in corso perizia tecnica.

Gli agenti hanno inoltre cautelativamente ritirato tre fucili regolarmente detenuti dal padre convivente dell’arrestato, sia per il contesto ambientale descritto, sia perché risultati accessibili anche ai familiari conviventi. Per tale ultimo aspetto il genitore dell’arrestato veniva denunciato per negligente custodia delle armi e del relativo munizionamento.