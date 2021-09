“Non vedo mia figlia da tempo”. Denunciata una donna per procurato allarme

Gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina hanno denunciato per procurato allarme una 32enne di Velletri.

La donna, separata e madre di una bimba di 5 anni, aveva chiesto l’intervento di una volante poiché asseriva di non vedere da tempo la figlia la quale si sarebbe trovata presso il padre, in una condizione di degrado e abbandono.

Tuttavia i poliziotti accertavano che la segnalazione era del tutto mendace poiché la bimba era invece presso la madre. L’episodio è stato segnalato agli assistenti sociali per i profili di competenza.