Aprilia, segnalati alcuni Rom per reati contro il patrimonio e la persona

Proseguono i controlli del Comando Provinciale di Latina e Reparto Territoriale di Aprilia, per il contrasto a reati predatori in relazione a furti, rapine, truffe agli anziani, accaduti negli ultimi mesi.

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Aprilia hanno effettuato controlli a tappeto nei confronti di soggetti di etnia Rom pregiudicati per i reati contro il patrimonio e la persona, segnalandoli al Commissariato competente per i provvedimenti amministrativi conseguenti alla loro immotivata presenza sul territorio.