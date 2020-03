Itri, il sindaco bacchetta i residenti: “Basta con la caccia all’untore”

Antonio Fargiorgio, il sindaco di Itri, è stato costretto ad intervenire per bacchettare i suoi concittadini. La caccia all’untore deve finire e ha chiesto così rispetto per chi si ammala di Covid 19 e invitando tutti a dare segni di maturità in un momento tanto difficile.

Ha così realizzato un video messaggio realizzato per comunicare ai residenti che ad Itri è stato accertato un terzo caso di positività al virus: si tratta di una persona che è stata sottoposta a isolamento domiciliare.

Messaggi e fotografie dei presunti contagiati sono stati diffusi nei giorni scorsi.

“Dobbiamo essere una comunità responsabile e matura – ha detto Fargiorgio – e soprattutto in un momento come questo dobbiamo essere tutti uniti e partecipi per far modo che il problema si risolva al più presto. Non è dando la caccia all’untore che si supera l’emergenza. Dobbiamo pensare che nessuno è immune e quindi il problema può riguardare ognuno di noi”.