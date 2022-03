Aprilia, sostegni economici dal Comune per il caro bollette

Tramite una nota il Comune di Aprilia, per tutelare e supportare la comunità più bisognosa, ha pubblicato un bando per dei sostegni economici per combattere il ‘caro bollette’ di quest’ultimo periodo:

“L’amministrazione comunale informa che il Comune di Aprilia intende supportare concretamente la collettività, già fortemente provata dalle difficoltà economiche sopraggiunte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, attraverso forme di sostegno finalizzate ad attutire l’ulteriore impoverimento derivante dal “caro bollette”. La giunta comunale negli scorsi giorni ha votato una delibera, la numero 41 del 10/03/2022, a sostegno delle famiglie apriliane in difficoltà economica dando mandato alla macchina organizzativa di avviare il percorso di sostegno. In queste ultime ore è stato pubblicato l’avviso che disciplina i criteri e le modalità per richiedere il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche – luce, gas, tari e mensa scolastica – con riferimento sia agli insoluti pregressi sia alle bollette future, in scadenza entro il 30/09/2022.

Requisiti generali: sono destinatari del presente avviso i cittadini di Aprilia che posseggono i seguenti requisiti:

– residenza nel comune di Aprilia;

– per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione Europea, oltre al precedente requisito, il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

– Isee non superiore a € 35.000,00; comune di Aprilia (c_a341) – reg. nr.0026439/2022 del 21/03/2022 importo contributo l’importo del voucher sarà erogato, ai cittadini in possesso dei predetti requisiti, fino ad esaurimento dei fondi pari ad € 400.000,00 e sino ad un massimo di € 1.000,00 a nucleo famigliare.

Presentazione delle domande e termini il modello di domanda, allegato al presente avviso, potrà essere reperito sul sito del comune di Aprilia al seguente link:

Esso dovrà essere compilato, debitamente sottoscritto dal richiedente ed inviato, comprensivo della documentazione di cui al punto 5, al protocollo generale del comune di aprilia, p.zza dei Bersaglieri n. 22/24 – 0411 Aprilia, in busta chiusa recante la dicitura “avviso pubblico per interventi di solidarieta’ volti a sostenere le famiglie nelle difficolta’ economiche causate dall’emergenza covid19 e dai rincari sulle utenze domestiche” le domande, da far pervenire esclusivamente secondo le indicazioni contenute nel presente avviso, dovranno essere trasmesse a partire dal giorno di pubblicazione. il presente avviso rimane aperto sino ad esaurimento dei fondi, di cui sarà data comunicazione attraverso la pubblicazione di un’apposita informativa sul sito istituzionale dell’ente.

Requisiti specifici: oltre ai requisiti generali indicati nel precedente punto 2, il nucleo familiare richiedente il contributo per utenze domestiche luce, gas, tari e mensa scolastica dovrà dichiarare di:

1. trovarsi in situazione di difficoltà economica per motivi riconducibili all’emergenza sanitaria in corso e/o a causa dei rincari sulle utenze domestiche;

2. essere in possesso di certificazione isee, ordinaria o corrente, in corso di validità, di importo non superiore ad € 35.000,00;

3. il richiedente il contributo dovrà essere intestatario del conto corrente bancario o postale corrispondente all’iban allegato alla domanda e rilasciato dall’istituto bancario o postale;

4. Il richiedente dovrà essere altresì intestatario della bolletta. Il contributo sarà corrisposto a fronte di bollette insolute pregresse o di bollette future, da pagare entro il 30/09/2022 relativamente alle utenze domestiche, luce, gas, tari e mensa scolastica. si precisa che il contributo massimo erogabile è di € 1.000,00 a nucleo familiare. In fase di compilazione della domanda di contributo è necessario controllare in modo scrupoloso il codice fiscale, il recapito telefonico, l’indirizzo mail. alla domanda di rimborso va allegata: -copia di un documento di identità in corso di validità; -isee ordinaria o corrente n corso di validità; -copia della/e bolletta/e da pagare; -copia dell’iban rilasciato da istituto bancario o postale; non potra’ essere richiesto il contributo relativo a bollette di luce, gas, tari o mensa scolastica gia’ oggetto di contributo economico straordinario per l’anno 2021 e 2022, o comunque oggetto di contributi gia’ concessi dal comune negli anni di cui sopra per le medesime finalita’. entro un mese dalla riscossione del contributo per utenze domestiche (luce, gas, tari e mensa scolastica), il richiedente dovrà trasmettere documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle bollette inviandola, in busta chiusa, a: comune di Aprilia – settore iii: servizi sociali – piazza dei bersaglieri – 04011 Aprilia (lt). sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “rendicontazione utenze luce, gas, tari e mensa scolastica – non aprire”. il mittente indicato sul plico dovrà coincidere con il richiedente il contributo. coloro che non presenteranno a questa amministrazione la rendicontazione di cui sopra o la presenteranno parziale, nei termini previsti, dovranno restituire l’intera somma ricevuta o la parte non coperta da rendicontazione. la sottoscrizione della domanda di cui al presente avviso ha valore di autocertificazione (art. 46 dpr 445 del 28/12/00) e come tale è sottoposta alle verifiche e alle eventuali sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente.

.Procedura di valutazione domande: l’ufficio competente procederà alla verifica della completezza e regolarità delle domande in ordine di arrivo e sino ad esaurimento del fondo di cui all’art.3. il comune di Aprilia, ai sensi del dpr 445/2000, effettuerà i controlli di legge al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al contributo”.