Appena fuori Latina Scalo, precisamente in Via Gloria, è scoppiato un incendio nel piazzale di una società di logistica.

L’incendio, monitorato dai Vigili del Fuoco, è divampato in un’area adibita a deposito di cassonetti nuovi in ​​pronta consegna.

Non è chiaro come sia iniziato l’incendio, ma ha raggiunto dimensioni considerevoli in pochi minuti, con una colonna di fumo visibile in tutta l’area.

Al momento non risultano persone coinvolte.